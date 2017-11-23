Ümit Özdağ'dan Suriyeli yardımına nefret söylemi

Özdağ 10 gündür paylaşımlarıyla Suriyelilere yapılan yardımı hedefi haline getirdi. Türkiye'nin farklı alanlarda yaptığı yardımları Türkiye vatandaşları ile kıyaslama yaparak Suriyeliler üzerinde nefret söylemi oluşmasına destek oldu. Özdağ paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "50 bine yakın Türk vatandaşı resmen aç, 1 milyon 250 bini de açlık sınırı altında yaşarken, Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 32.6'sı fazla kilolu, yüzde 27,7'si obez." "Türk vatandaşları hastanelerde 10 farklı kalemde ekstra ücret öderken Suriyeliler 25 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti, 1 milyondan fazla yatarak tedavi ve 950 bin civarında ameliyata tek kuruş ödemedi."



Özdağ Türkiye'de yaşayan nüfusun fazlalığı, en çok mülteci alan ülke ve en çok uluslararası yardım yapan 2. ülke olmasından duyduğu rahatsızlığını dile getiren paylaşımlarının yanı sıra seçimlerde Suriyelilerin oy kullanıp kullanmayacağını sorarak yapılan yardımları seçim politikası olarak gösterdi. Özdağ'ın paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

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