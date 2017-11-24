Başbakan Yıldırım: 500 civarında engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenleri Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene içerisinde 500 civarında engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenleri Çankaya Köşkü'nde kabul etti

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 senesi sonunda bütün okullarımızda tekli eğitime geçeceğiz. Bazı illerimizde şimdiden geçmeler oldu. Bu kapsamda tekli öğretime geçmek için 58 bin yeni dersliğe ihtiyacımız var. 15 yılda 300 bine yakın derslik yapmış bir iktidar olarak önümüzdeki 2 yılda 58 bin dersliği haydi haydi yaparız. Böylece yurt genelinde tekli eğitimi de inşallah başarmış olacağız."