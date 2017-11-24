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'teki terör operasyonunda 5 tutuklama

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 14:25
Bitlis'teki terör operasyonunda 5 tutuklama

merkez ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

merkez ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etmek" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.U, A.K, O.G, O.S ve S.D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan F.D. ve E.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Bitlis'teki terör operasyonunda 5 tutuklama
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