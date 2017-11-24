ByLock mesajları deşifre edilen eski hakime hapis istemi

FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim Fatih Kılınç (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kılınç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, eski hakimin yapılan araştırmada ByLock programını aktif olarak kullandığının tespit edildiği, görüşme içeriklerini çözümleme çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

Kılınç'ın, bir örgüt üyesi ile yaptığı yazışmalara, mahkemeye sevk edilen örgüt üyeleriyle ilgili verdiği bilgiler de iddianameye yansıdı.

BYLOCK MESAJLARI İDDİANAMEDE

İddianamede yer alan ByLock yazışmalarına göre, örgüt üyesi bir kişinin "Halil beyi tutuklarsa siz salarsanız sıkıntı olur" şeklindeki mesajına eski hakim "tutuklu kalırlarsa yattıkları süreyi dikkate alıp bırakabilirim. Eğer diğer hakimlerdeki kanaat bugün ki gibi olursa hiç sorun olmaz" diye cevap veriyor.

Örgüt üyesinin bir soruşturmayla ilgili "Tutuklanan 5 kişi terör örgütünden mi yoksa sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan mı tutuklanmış, serbest kalan kişiler hakkında savcılık tutuklanması için size mi itiraz etti" sorusunu ise Kılınç "abi tutuklamalar örgütten", "bırakılan kişilerle ilgili savcılık itirazı elimde yine örgütten tutuklama isteniyor. Bugün mutlaka karar vermem lazım. Dosyalar inceleyip ret ederim", "abi yakalama talebini ret ettim. Talep eden iki kişiyi tahliye ettim." diye yanıtlıyor.

Eski hakimin "Benim tahliyelerime itiraz edilip bu kişiler hakkında tekrar yakalama çıkarılıp tutuklanabilirler","Benim kararlarıma karşı itiraza M. bakıyor" ve "abi anlattıklarım dışında dosyada farklı bir şey yok" şeklinde mesaj gönderdiği örgüt üyesinin,"abi, abiler ilerisi için hem sizin için hem de hizmet için fotokopisi veya taranmış halde bulunsun diyorlar üzerinde duruyorlar bilginize" diyerek karşılık vermesi de iddianamede yer alıyor.

"ÖRGÜT ÜYELERİNE BİLGİ VERMİŞ"

Eski hakim Kılınç'ın örgüt üyesi ile yaptığı yazışmayla ilgili yapılan değerlendirmeye yer verilen iddianamede "Konuşma içerikleri incelendiğinde şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı ve diğer örgüt üyeleri ile örgüt tarafından tabletlere yüklenen şifreli haberleşme programları kullandığı, hakimlik mesleğini yerine getirirken örgütü üyesi/yöneticisi kişilerle istişarede bulunduğu ve bilgi verdiği sonucuna varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, eski hakim Kılınç'ın örgüte ait olan Bank Asya'da 26 Şubat 2001'de önce Türk Lirası ardından dolar, avro ve altın hesabı açtırdığı belirtildi.

Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık eski hakim Kılınç ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.