Eski emniyet mensuplarına yönelik FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan eski emniyet mensubu 45 zanlı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 30 ilde gözaltına alınan 111 şüpheliden 53'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

45 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Şüphelilerden 8'i yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu şüphelilerden 6'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedikleri ve bu doğrultuda ifade verdikleri öğrenildi.

30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 108 emniyet mensubu hakkında 16 Kasım'da, Ankara merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Gözaltı işlemlerinin ardından alınan ifadeler doğrultusunda üç kişi daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 111'e yükselmişti.

Şüpheliler arasında emekli olan, meslekten ihraç edilen eski 1. sınıf emniyet müdürü, emniyet amirleri, başkomiser ve polis memurları da bulunuyor.