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'li vekilin skandal sözlerine mecliste tepki!

Giriş Tarihi: 24.11.2017 09:59
HDP'li vekilin skandal sözlerine mecliste tepki!

Milletvekili Meral Danış Beştaş meclis kürsüsünde 'yi savunmasına Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'dan tepki geldi. Bahçekapılı, "PYD bir terör örgütüdür. Lütfen bu kürsüde onun savunmasını yapmayın" dedi.

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 'nda yaptığı konuşmada terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantısı 'nin sözcüsü gibi konuşmaya başladı.

PYD'YE SALDIRILAR DURSUN İSTEDİ

PYD'nin 'ye karşı tek bir saldırısının olmadığını savunan HDP'li Beştaş, "Türkiye neden PYD'ye düşmanlık yapıyor?" diye sordu.

HDP'li vekilin bu sözleri üzerine Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı araya girdi.

"BUNA İZİN VERMEYECEĞİM"

Bahçekapılı, "Sayın Danış Beştaş, PYD bir terör örgütüdür. Lütfen bu kürsüde onun savunmasını yapmayın. Buna izin vermeyeceğim. Lütfen. Benim böyle bir yetkim var." diye tepki gösterdi.

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HDP'li vekilin skandal sözlerine mecliste tepki!
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