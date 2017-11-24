HDP'li vekilin skandal sözlerine mecliste tepki!

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin sözcüsü gibi konuşmaya başladı.

PYD'YE SALDIRILAR DURSUN İSTEDİ

PYD'nin Türkiye'ye karşı tek bir saldırısının olmadığını savunan HDP'li Beştaş, "Türkiye neden PYD'ye düşmanlık yapıyor?" diye sordu.

HDP'li vekilin bu sözleri üzerine Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı araya girdi.

"BUNA İZİN VERMEYECEĞİM"

Bahçekapılı, "Sayın Danış Beştaş, PYD bir terör örgütüdür. Lütfen bu kürsüde onun savunmasını yapmayın. Buna izin vermeyeceğim. Lütfen. Benim böyle bir yetkim var." diye tepki gösterdi.

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