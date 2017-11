Öğretmenler Günü mesajları ile bugünü kutlayın - ( 24 Kasım 2017 Resimli Öğretmenler günü mesajı)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI (24 KASIM 2017)

Öğretmenler için en değerli günlerin başında yer alan bir 24 Kasım'ı daha kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli gün nedeniyle Öğretmenler günü mesajları bugün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Çeşitli etkinlikler ile tüm yurtta kutlanan bu önemli gün de 24 Kasım 2017 resimli Öğretmenler günü mesajları ile siz de bugünü unutmayın. Öğrencilere büyük emekler vererek gelecek nesil için yetiştiren öğretmenlere en güzel mesajlardan bir tanesini yollayabilirsiniz. İşte Whatsapp,SMS veya diğer sosyal medya hesaplarınızdan gönderebileceğiniz 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama mesajı....İşte sizler için hazırladığımız kısa ve uzun birbirinden anlamlı resimli Öğretmenler günü mesajları....

-Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasımınız kutlu olsun

-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsu





-Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

- Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…



- Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLER(24 KASIM 2017)

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder.(Arif Hikmet Par)

Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)

Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir. (T. J. Carruthers)

Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu. (Benjamin Franklin)

Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz.Ali)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman atasözü)

Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü)

Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

ATATÜRK SÖZLERİ

Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. (Atatürk)

Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir. (Atatürk)

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. (Atatürk)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (Atatürk)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 24 KASIM'DA NEDEN KUTLANIR?

Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan ve önemli tarihlerden biri olan olan Öğretmenler Günü, 1994'ten beri pek çok ülkede her yıl 5 Ekim günü kutlanıyor. Ancak bazı ülkeler, kendi kültürel ve tarihi özelliklerine göre Öğretmenler Günü'nü farklı tarihlerde ve şekillerde kutluyor. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bazı ülkelerde bu özel gün tatil ilan edilebiliyor. Peki, Türkiye'de neden 24 Kasım'da kutlanıyor? 24 Kasım 1928 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu sebeple Türkiye'de Öğretmenler Günü her yıl Kasım ayının 24'ünde kutlanır.