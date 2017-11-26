HDP binasına silahlı saldırının arkasından bakın kim çıktı!

HDP Esenler ilçe örgütüne geçtiğimiz 14 Kasım Salı gecesi kimliği belirsiz şahıslarca saldırı düzenlenmiş, bina önüne gelen şahıslar ellerindeki silahları ateşleyerek parti binasının camlarına ve duvarlarına ateş etmişti.Gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşen saldırının ardından harekete geçen polis, bölgeden topladığı güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında saldırıyı gerçekleştirenlerin önce eşkallerini ardından da kimliklerini belirleyerek, düzenlediği operasyonla kendilerini yakalayarak gözaltına aldı.

HDP İLÇE YÖNETİCİLERİ MERCEK ALTINDA

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan 5 şahıs, saldırıyı kendilerinin yaptığını kabul ederken, saldırının nedenini ise çocuklarının kandırılarak örgüt kamplarına götürülmesi olarak açıkladıkları öğrenildi. TEM polisi, bu ifadeler üzerine soruşturmayı derinleştirip saldırının faili olan şahısların örgüt kamplarına götürülen çocukları olup olmadığını araştırdı. İlk araştırmalarda şüpheli şahısların bir çocuğunun kaybolduğu belirlenirken, polisin soruşturmanın seyrine göre HDP Esenler ilçe yöneticileri hakkında da soruşturma başlatabileceği öğrenildi.

EŞ BAŞKAN; "BİRİNCİ SORUMLU DEVLET, İKİNCİ EMNİYET GÜÇLERİ, ÜÇÜNCÜSÜ İSE VALİ VE KAYMAKAMDIR"

Gece geç saatlerde yaşanıp ölen ve yaralananın olmadığı, sadece binanın camları ile dış cephesinin zarar gördüğü olay sonrasında HDP ilçe yönetimi, basın toplantısı düzenleyerek saldırıyı kınamış, düzenlenen basın açıklamasında konuşan HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Esengül Demir ise ""Bu olayda birinci sorumlu devlet, ikincisi emniyet güçleri, üçüncü sorumlusu ise vali ve kaymakamdır. Bu tarz saldırılar bizi asla yıldıramayacaktır. Biz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuşmuştu. (Milliyet)