Meteorolojiden 5 il için don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bölgede bu akşam ve yarın sabah havanın sisli ve puslu olacağı, yüksek kesimlerinde yer yer buzlanma ve don yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif eseceği öngörülüyor.