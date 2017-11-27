Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı

Akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte bulunan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri olay yerine bomba uzman ekipleri çağırdı.
Özel giyimli Bomba İmha Uzmanı ekiplerin, fünyeyle kontrollü şekilde patlattığı valizde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.
KİŞİSEL EŞYA ÇIKTI
Atatürk Havalimanı'nda fünyeyle patlatılan şüpheli valizde, kişisel eşya olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, havalimanının dış hatlar geliş katı çıkışında sahipsiz bir valiz bulunması üzerine, durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarına haber verdi.
Bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanlarınca fünyeyle kontrollü olarak patlatılan valizden, bir yolcuya ait kişisel eşya çıktı.