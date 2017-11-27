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'nda şüpheli paket alarmı

İHA AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 21:43 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 01:50
Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı

İstanbul Atatürk gelişte bulunan sahipsiz şüpheli bir valiz polisi alarma geçirdi. Bomba uzman ekiplerinin kontrol ettiği paket boş çıktı.

Akşam saatlerinde İstanbul Atatürk gelişte bulunan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri olay yerine bomba uzman ekipleri çağırdı.

Özel giyimli Bomba İmha Uzmanı ekiplerin, fünyeyle kontrollü şekilde patlattığı valizde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

KİŞİSEL EŞYA ÇIKTI

'nda fünyeyle patlatılan şüpheli valizde, kişisel eşya olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, havalimanının dış hatlar geliş katı çıkışında sahipsiz bir valiz bulunması üzerine, durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanlarınca fünyeyle kontrollü olarak patlatılan valizden, bir yolcuya ait kişisel eşya çıktı.

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Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı
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