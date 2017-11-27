İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal eden askerler hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 askerin yargılanmasına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal eden FETÖ'cüler hesap veriyor

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada görülen duruşmaya 46 tutuklu sanık ve avukatları ile müştekiler katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen 150 avukatın da hazır bulunduğu duruşmada, müşteki ve izleyicilerin yoğunluğu nedeniyle salon tamamen dolarken, bazı avukatlar ve müştekiler de dışarıda kaldı.

Duruşmayı, şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın kardeşi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, AK Parti milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve çok sayıda belediye çalışanı takip ediyor.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, müdahillik talebinde bulundu.

MAHKEME HEYETİ, DURUŞMAYA ÖĞLE ARASI VERDİ.

Darbe gecesine ait İBB önünden sıcak görüntüler ortaya çıktı

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, biri albay, 3'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, ikisi uzman çavuş ve 42'si de er olmak üzere 50 tutuklu sanık yer alıyor. İddianamede darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlar ve emniyet güçlerinin üzerilerine açılan ateş sonucu Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, darbe girişimi sırasında 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4. Bölük emrinde görevli subay, uzman çavuş ve sanık erler ile söz konusu alayın faaliyetlerini darbe girişimi kapsamında takviye etmek amacıyla görevlendirilen kurmay subay ve kurmay öğrenci subay sanıkların eylemleri anlatılıyor.

3 DARBECİ ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesi için 53 sanığın görevlendirildiği belirtilen iddianamede, eski yüzbaşılar Ömer Faruk Nazlıcan ve Cihan Şahin ile er Emrah Akbulut tarafından vatandaşlara ve emniyet güçlerine ateş açıldığı, güvenlik güçlerince karşılık verilerek bu üç kişinin etkisiz hale getirildiği kaydediliyor.

İddianamede, 50 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, bazı sanıklar yönünden de çeşitli suçlardan hapis cezası isteniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşların, kamera görüntülerine göre saat 00.56 sıralarında Haşim İşcan Geçidi önünde toplanmaya başladıkları aktarılan iddianamede, vatandaşların sanıkları ikna etmeye çalıştıkları ayrıca olay yerine gelen emniyet güçlerinin de sanıklara "teslim ol" çağrısını yaptıkları kaydediliyor.

Tüm çabalara rağmen sanıkların teslim olmadığı gibi halkı korkutmaya çalıştıkları ve "evinize gidin vatan hainleri" diye bağırarak havaya ateş açtıkları anlatılan iddianamede, bir süre sonra eski Albay Zeki Demir'in sanıklara "Ben emir verdiğimde istediğiniz şekilde her yere ateş edebilirsiniz" yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

Talimatın ardından tüm sanıkların vatandaşlara ve emniyet güçlerine hedef gözeterek ateş etmeye başladıkları, bu sırada Zeki Demir'in yine sanıklara "Hiçbir merminiz boşa gitmeyecek, halkın üzerine ateş edin, bir mermi bir insan." şeklinde emir verdiği anlatılan iddianamede, aynı şekilde sanıklar Cihan Şahin, Ramazan Ertürk, Mustafa Alper Şengören, Yakup Karaçelik ve Ömer Faruk Nazlıcan'ın da diğer sanıklara "Gelene ateş edin, mermileri boşa harcamayın." emrini verdiği bildiriliyor.

Yaşanan bu süreçte tüm sanıkların birlikte ve hakimiyet kurarak ateş etmeleri sonucunda, Prof. Dr. İlhan Varank, Erkan Pala, Adil Büyükcengiz, Tahsin Gerekli, Ömer Cankatar, Murat Kocatürk, Haki Aras, İbrahim Yılmaz, Yunus Emre Ezer, Şuayp Seferoğlu, Ahmet Kara, Metin Arslan, Ramazan Sarıkaya ve Tolga Ecebalın'ın şehit oldukları belirtilen iddianamede, olaylarda 152 kişinin de yaralandığı aktarılıyor.

Şehitlerin otopsi sonucuna da yer verilen iddianamede, ''Şehit İlhan Varank hakkında tanzim edilen otopsi raporunda, vücutta mermi çekirdeği parçaları girişi ile uyumlu iki yara tespit edildiği, vücuttan ileri derecede deforme bir mermi çekirdeği gömlek parçası elde edildiği, ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu bildirilmiştir.'' deniliyor.