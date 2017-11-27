Tekirdağ'da terör operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde 19 Kasım'da ilçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde, çöp konteynerleriyle yol kapatarak eylem yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Çerkezköy'de 6, Ergene'de 1, Kapaklı'da 1, Çorlu'da 4, Erzurum'da ise 1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da yakalananlardan birinin terör örgütü PKK'nın silahlı faaliyetlerine katıldığı, diğer 3 kişinin de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı iddia edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.