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'da terör operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2017 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 10:05
Tekirdağ'da terör operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

merkezli terör örgütü /'ya yönelik operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde 19 Kasım'da ilçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde, çöp konteynerleriyle yol kapatarak eylem yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Çerkezköy'de 6, Ergene'de 1, Kapaklı'da 1, Çorlu'da 4, Erzurum'da ise 1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da yakalananlardan birinin terör örgütü 'nın silahlı faaliyetlerine katıldığı, diğer 3 kişinin de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı iddia edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Tekirdağ'da terör operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı
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