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Başbakan Yıldırım yurda döndü

Giriş Tarihi: 28.11.2017 06:52 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 06:52
Başbakan Yıldırım yurda döndü

Başbakan , İngiltere'deki temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile yurda döndü.

Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan uçak saat 04.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Yıldırım'ı havalimanında Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Türkiye'ye geldi.

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Başbakan Yıldırım yurda döndü
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