Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Müptezel, müfteri...

KILIÇDAROĞLU İSPATLANMIŞ KONULARI ISITIP ISITIP GETİRECEK

Kendisine ya iddialarını ispat etmesi ya da özür dilemesi çağrısını yaptım. Bununla da kalmadım, iddialarını ispat ederse benim siyaseti bırakacağımı ve cumhurbaşkanlığından ayrılacağımı, ispatlayamazsa da kendisinden siyaseti bırakmasını beklediğimi ifade ettim. Biraz sonra grup toplantısında güya belge açıklayacakmış. Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan ve yanlışlığı bizimle ilgisi olmadığı ispatlanmış konuları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU İŞİ MÜPTEZELLİĞE VURUYOR

Partisinin grup toplantısında yalan ve iftiralara sığınan Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müflis tüccar eski tüccarları karıştırırmış. Bu da aynı şekilde kendine bir yerlerden bir şeyler gönderiliyor, onlarla uğraşıyor. Belgesi var mı? Yok! Meselenin dünürlere kadar götürülmesi zaten saçmalığın dik alası. "

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Müfterilere meydanı bırakmamak gerektiğini biliyorum. Ana muhalefet partisinin başındaki zat işi müptezelliğe vuruyor. Çünkü genel başkanlık görevine geldiğinden bu yana yaptığı iş çamur at izi kalsın... Hani şahsımla ilgili meseleleri bir kenara bıraktım. Ülkemize saldırıan herkesle aynı safta yer alması gerçekten üzüntü vericidir. Rabia işaretini terör örgütünün simgesi sanacak kadar beyni sulanmış. AB ile anlaşmazlık yaşarız onların ağzıyla konuşur. Herhangi bir ülke ile sorun yaşarız bu şahsı o tarafın borozanlığını yaparken görürüz. Son günlerde yıl dönümleri vesilesiyle, cumhuriyetimizi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sıkça andığımız için CHP'den her an cumhuriyet ve Atatürk karşıtı açıklamalar yapılmasını bekler hale geldik. Çünkü bunların kendilerine mahsus bir duruşu yok. Tek bir politikaları var; o da bizim ve AK Parti'nin yaptığının tam tersini yapmak, söylediğinin tam zıddını söylemek. CHP, bu zat eliyle hızla, maalesef ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp 'ana hıyanet partisi' konumuna sürüklenmektedir" dedi.