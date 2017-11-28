FETÖ evlerinin "etliekmek sorumlusu" da varmış

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 170'i tutuklu 527 sanığın yargılanması devam ediyor. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

ETLİEKMEK SORUMLUSU

Tutuksuz sanıklardan Hasan P, 2012-2013 yıllarında yaklaşık 15 ay örgüt evlerinde kaldığını söyledi.

Kaldığı evlerde Fetullah Gülen'in kitaplarını okuduklarını ifade eden Hasan P, "İsa adlı bir kişi, örgüt evlerinin etliekmek ihtiyacını karşılıyordu. İsa'nın dükkanından etliekmek alıyor, ücret ödemiyorduk. O ücreti kim ödüyordu bilmiyorum. Örgüt evlerinde kalanlardan biri, ihtiyaç olduğunda etliekmekleri ya gidip İsa'dan kendi alıyor ya da İsa eve getiriyordu." ifadelerini kullandı.

DÖVİZCİDEN 1 DOLAR!

Tutuksuz sanıklardan Ahmet S. ise 2011'den sonra örgütle tanıştığını söyledi. Örgütte çeşitli görevler üstlendiğini dile getiren Ahmet S, şunları kaydetti:

"Bir gün örgütte sohbet hocalığı yapan küçük bölge imamı H.B. isimli şahısla bir esnaf sohbetine katıldım. H.B. bana dövizciden 3 tane 1 dolar almamı söyledi. Ben de bu talimatı yerine getirdim. Dövizciden 3 tane 1 dolar alıp getirdim. Örgütte sohbet hocalığı yapan H.B, bunları örgüte en çok maddi katkıda bulunan 3 esnafa, Fetullah Gülen tarafından gönderildiğini söyleyerek verdi. Bu 1 dolarları, esnafı gaza getirmek, motive etmek, daha çok bağış toplamak için verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendiğimde çok şaşırdım."

"EN BAŞINDAN BERİ İÇİMİZE SOKULMUŞ BİR FİTNE HAREKETİYDİ"

Ahmet S, örgüte hizmet ederken dahi aklında hep soru işaretleri olduğunu belirterek, "Bu örgüt için söylenen; 'zamanla hedefinden saptı' sözlerine inanmıyorum. Bu, en başından beri içimize sokulmuş bir fitne hareketiydi. İçindeyken de kendimi suçlu hissediyordum. 15 Temmuz'dan sonra bildiğim her şeyi samimiyetimle anlattım." dedi.