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'da 72 yakalandı

Giriş Tarihi: 29.11.2017 07:15 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 07:16
Adana'da 72 yabancı uyruklu yakalandı

'da yasa dışı geçişlere yönelik uygulama kapsamında üç noktada durdurulan otobüslerde 72 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, yasa dışı geçişlere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin oluşturduğu üç kontrol noktasında durdurulan otobüslerde yapılan incelemelerde, sahte belgeler taşıyan ve kayıtları olmayan 72 tespit edildi. Bu kişilerin 25'inin Afganistan, 22'sinin Pakistan, 20'sinin Suriye, üçünün Bangladeş ve ikisinin Nijerya uyruklu olduğu belirlendi.

Yakalanan kişilerin emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Adana'da 72 yabancı uyruklu yakalandı
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