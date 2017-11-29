Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Çine ve Karpuzlu asayiş timleri, ihbar üzerine Abak Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

İ.Ö'ye ait adreste arama yapan ekipler, şüpheliye ait araçta tarihi eser olabileceği değerlendirilen bir sikke ve iki tablo tespit etti.

Ele geçirilen malzemeler, tarihi ya da sanatsal eser olup olmadıklarının belirlenmesi için Aydın Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Eşyaları satma hazırlığında olduğu belirtilen şüpheli gözaltına alındı.