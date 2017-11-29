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Son dakika: Bakanlık için inceleme başlattı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 12:22 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 12:40
Son dakika: Bakanlık Çiftlik Bank için inceleme başlattı

Son dakika... Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşlar tarafından saadet zinciri olduğu gerekçesiyle şikayet konusu olan isimli sanal oyun için inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına son dönemde yapılan başvurularda, sanal çiftlik oyunu olarak bilinen "" isimli gelir vadeden sistemin yasal olup olmadığı soruldu. Vatandaşların, söz konusu oyunun, piramit satış sistemi olabileceği gerekçesiyle denetim yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Bakanlık da son dönemde yazılı ve görsel medyada sıklıkla gündeme gelen, ihbar ve şikayetlere de konu olan sanal çiftlik oyununa ilişkin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında harekete geçti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çiftlik Bank" isimli sistemi işlettiği anlaşılan Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de bulunduğu bazı şirket ve organizasyonları denetim kapsamına aldı. Bakanlığın, benzer yapıların tespiti ve denetimine ilişkin çalışmalarının devam ettiğine işaret edildi.

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