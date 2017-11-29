HSK eski Başmüfettişi’ne 8 yıl 9 ay hapis cezası!

FETÖ/PDY'nin yargıdaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ilk karar İstanbul'da çıktı. Meslekten ihraç edilen HSK eski Başmüfettişi ve İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı Ali Görel 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması ile dava açılan Ali Görel, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

FETÖ ÜYELİĞİ SABİT

Mahkeme bugün dosya ile ilgili 4. duruşmasını gerçekleştirdi. Hulusi Pur başkanlığındaki mahkeme heyeti, yargılamanın tamamlandığını, araştıracak başka bir konu olmadığını, yargılamanın genişletilmesinin gereksiz olduğunu belirterek kararını açıkladı. Sanığın FETÖ üyesi olduğunun sabit olduğuna hükmeden mahkeme, Ali Görel hakkında iyi hal indirimi de yaparak 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

TEHDİT SAVURDU

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Bu sırada Ali Görel'in, "Umarım bu verdiğiniz karar üzerinizde kambur oluşturmaz. İleriki aşamalarda sıkıntı oluşturmasın, size de hayırlı olsun" şeklinde tehdit savurması dikkat çekti.