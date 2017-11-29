Muş'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Muş'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, il genelinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen üçü köy muhtarı 10 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı da yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.