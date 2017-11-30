Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İkili ilişkiler ve Suriye ekseninde bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşen Soçi zirvesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile bilgi paylaşımında bulundu. Mülteciler konusuna da değinilen görüşmede Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili Türkiye'ye taahhüt edilen AB yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU

Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili Türkiye'ye taahhüt edilen AB yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını bildirdi.