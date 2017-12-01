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, 'le telefonda görüştü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 18:36 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Şansölyesi Angela ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı , Şansölyesi Angela ile telefonda görüştü.

İkili ilişkiler ve Suriye ekseninde bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, , ve 'ın katılımıyla gerçekleşen Soçi zirvesi hakkında , Merkel ile bilgi paylaşımında bulundu. Mülteciler konusuna da değinilen görüşmede Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili Türkiye'ye taahhüt edilen yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını bildirdi.

Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili Türkiye'ye taahhüt edilen AB yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü
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