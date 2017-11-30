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Son dakika: Başsavcılık, 'ndan belgeleri istedi

Giriş Tarihi: 30.11.2017 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 17:20
Son dakika: Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'ndan belgeleri istedi

'nun asılsız iddialarıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'ndan açıkladığı belgeleri istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

28/11/2017 tarihinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yapmış olduğu konuşmasında; BELLWAY LTD isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığı iddia edilerek buna ilişkin swift mesajları ve dekontları bulunduğunu ileri sürdüğü, adı geçen şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

CHP Genel Merkezi'nden iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi CMK 332 maddesi kapsamında yazılı olarak istenmiştir

Cumhuriyet Başsavcılığı belgeleri CHP'den istedi

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Son dakika: Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'ndan belgeleri istedi
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