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'deki / davaları! 7 yıl hapis

Giriş Tarihi: 30.11.2017 12:35 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 12:35
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davaları! 7 yıl hapis

memuru "silahlı  terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında yargılanan e, 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan eski polis memuru Fuat Kaynarcı ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Kaynarcı, mahkemeye gelen kayıtlarını kabul etmediğini ve bunlarda yanlışlık olduğunu savundu.

Hiçbir zaman terör örgütü yandaşı olmadığını iddia eden Kaynarcı, "ByLock kullanmadım. Üyelik iddiasını kabul etmiyorum. Hiçbir zaman hainlik yapmadım. HTS kayıtlarındaki kişiler meslektaşlarım. Bunların da örgüt üyesi olduğunu düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda, açığa alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı H.G, polis memurları K.D, K.G, İ.Ç. ve H.B. ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden 5 sanığın da beraatine hükmetti.

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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davaları! 7 yıl hapis
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