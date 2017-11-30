Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davaları! 7 yıl hapis

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski polise, 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan eski polis memuru Fuat Kaynarcı ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Kaynarcı, mahkemeye gelen ByLock kayıtlarını kabul etmediğini ve bunlarda yanlışlık olduğunu savundu.

Hiçbir zaman terör örgütü yandaşı olmadığını iddia eden Kaynarcı, "ByLock kullanmadım. Üyelik iddiasını kabul etmiyorum. Hiçbir zaman hainlik yapmadım. HTS kayıtlarındaki kişiler meslektaşlarım. Bunların da örgüt üyesi olduğunu düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda, açığa alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı H.G, polis memurları K.D, K.G, İ.Ç. ve H.B. ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden 5 sanığın da beraatine hükmetti.