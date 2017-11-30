Türkiye'den kritik 'S-400' çıkışı!

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH VERENLERİ DESTEKLEYEN BİR NATO GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, kendisine ''Böyle bir dünyada nasıl bir NATO olmasını istersiniz?'' şeklinde yöneltilen soruya, ''Ben öncelikle müttefiklerinin güvenlik önceliklerini ve karşı karşıya kaldıkları güvenlik tehditlerine çözüm getiren ve yardım eden bir NATO görmek istiyorum. Müttefiklerine saldıran bir terör örgütüne silah veren müttefikleri olmayan bir NATO görmek istiyorum'' cevabını verdi.

Prof. Dr. Aybet, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Uluslararası İş Birliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği ve bu yıl "Geleceğin Tasarımı: Küreselleşmenin Yeni Sınavı" temasıyla gerçekleştirilen 8. Boğaziçi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, gelişen güvenlik tehditleri ve bunlarla mücadele edecek yeteneklerin geliştirilmesinin 25 yıldır NATO'yu meşgul eden bir konu olduğunu, fakat güvenlik tehditleri listesinin hızlı büyümesinden, bunlarla baş edecek yetenekler konusunda çok ilerleme sağlanmadığını söyledi.