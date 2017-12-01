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'ın tedavisine 'da devam edilecek

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 18:30 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 18:32
Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da devam edilecek

'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Erkan İbiş, "47. gün oldu, genel durumu gayet güzel, her gün çok daha iyiye gidiyor. Baykal, önümüzdeki günlerde 'da bir merkeze gidecek tedavileri orada devam edecek" dedi.

Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili 'ın sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. 47 günün geride kaldığını belirten İbiş, Baykal'ın genel durumunun gayet iyi olduğunu ve her gün çok daha iyiye gittiğini kaydetti. Baykal'ın yardımla ayakta durabildiğini, sandalyeye oturabildiğini ifade eden İbiş, "Bacak, baş ve boyun hareketleri daha iyi. Kendisine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılıyor. Ailenin isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için 'da bir merkeze önümüzdeki günlerde gidecek ve tedavisine orada devam edilecek" açıklamasında bulundu.

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Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da devam edilecek
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