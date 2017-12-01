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Son dakika haberi: 12 asker gözaltına alındı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 14:15
Son dakika haberi: 12 asker gözaltına alındı

Son dakika haberi... merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 11'i muvazzaf, 12 astsubay gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından /PDY'ye yönelik başlatılan soruştuma kapsamında, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 11'i muvazzaf, 1'i soruşturma kapsamında daha önceden açığa alınmış, 12 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'da 4, 'ta 3, 'te 2, 'da 2, Konya'nın Kulu ilçesinde 1 kişi olmak üzere 12 asker gözaltına alındı. Konya'ya getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Son dakika haberi: 12 asker gözaltına alındı
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