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  3. Son dakika: Rusya'dan flaş Kuzey Kore yorumu!

Son dakika: 'dan flaş yorumu!

Giriş Tarihi: 1.12.2017 17:21 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 17:21
Son dakika: Rusya'dan flaş Kuzey Kore yorumu!

Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 'nin nükleer programı nedeniyle savaş çıkması halinde şaşırmayacaklarını söyledi.

Patruşev, 'nın 'deki durumun askeri seçenekle çözülmesi durumunda çıkacak sonuçları göz önünde bulundurduğunu ve buna karşı hazırlık yaptığını belirtti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre savaş çıkmasının Moskova'yı şaşırtmayacağını vurgulayan Patruşev, Rusya'nın önlem aldığını ifade etti.

ORTAK SINIRIMIZ VAR

Rus yetkili, Kuzey Kore'nin eylemlerinin Rusya için de tehdit oluşturduğunu kaydedip şöyle devam etti:

"Kuzey Kore ile neredeyse ortak sınırımız var. Bu nedenle, tüm sorunların diplomatik yollardan çözülmesini istiyoruz."

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Son dakika: Rusya'dan flaş Kuzey Kore yorumu!
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