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dan terör propagandasına 6 tutuklama

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 15:51
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

'da aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hareket ettiği iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı.

'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda, aracılığıyla terör örgütü /'nın propagandasını yaptığı ve devlet büyüklerine hareket ettiği öne sürülen 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu ilçe merkezi ve Karacadağ Mahallesi ile Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi'nde, sosyal medya aracılığıyla bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı ve devlet büyüklerine hareket ettiği öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, T.D. (33), F.Ö. (36), A.A. (40), H.A. (35), F.S. (37) ve H.Y'yi (58) gözaltına aldı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

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Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
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