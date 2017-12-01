Uçaklar lodosta beşik gibi sallandı! Havada korku dolu anlar

İstanbul'da etkili olan lodos uçaklara zor anlar yaşattı. Lodos nedeniyle uçaklar beşik gibi sallanırken, pistin değişmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uzun uçak kuyruğu oluştu.

BEŞİK GİBİ SALLANDILAR

İHA'nın haberine göre, İstanbul'da sabaha karşı lodos etkisini arttırmaya başladı. Lodos'un etkisini arttırmasıyla birlikte hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'nda kalkış için pistte hazır bekleyen uçaklar olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikme yaşayınca pistte uzun uçak kuyruğu oluştu. Öte yandan rüzgarın sert esmesi nedeniyle iniş yapan uçaklarda zor anlar yaşarken bazı uçakların beşik gibi sallandığı görüldü.

Uçaklar lodosta beşik gibi sallandı

Lodos nedeniyle uçakların iniş kalkış yaptığı pistler değiştirilince uçaklar kalkış için sıra bekledi, kalkışlarda on ile on beş dakika arasında rötarlar yaşandı.