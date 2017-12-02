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soruşturması kapsamında 14 asker hakkında gözaltı kararı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 10:05
FETÖ soruşturması kapsamında 14 asker hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturması kapsamında 12 ilde görevli 14 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıkartıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik Jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman, Ardahan, Ankara, , , Erzincan, İzmir, , Kastamonu, Konya, Osmaniye ve olmak üzere 12 ilde, 13 muvazzaf astsubay ile 1'i ihraç Uzman Jandarma . Çavuş olmak üzere toplam 14 asker için gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınacak olan askerlerin Tokat'a getirilerek ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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FETÖ soruşturması kapsamında 14 asker hakkında gözaltı kararı
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