Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: CHP FETÖ'nün güdümündedir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün nasıl Amerika'da birçok kurum FETÖ'nün yönlendirmesiyle hareket ediyorsa, New York'taki dava dahil bugün CHP de yine bazı partiler de FETÖ'nün güdümündedir." dedi.

Çavuşoğlu, Atatürk Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Alanya Olağan İlçe Kongresinde, ilçe kongresini muhteşem bir tabloyla gerçekleştirdiklerini, tarihi bir kongreyi birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Kongrede vefa olduğunu, bazen yolların daraldığını, engeller çıkarıldığını ama milletin desteğiyle daralan yolları hep açtıklarını ifade eden Çavuşoğlu, zoru görerek kaçan, "O varsa ben yokum" diye ucuz hesap yapanların da olduğunu, hizmet davasının giderek büyüdüğünü dile getirdi.

"ALMANYA'NIN DEMOKRASİDE GELDİĞİ NOKTAYA BAKIN"

Kongreye, Almanya'da uzun dönem milletvekilliği yapan Mustafa Erkan'ın da katıldığını anlatan Çavuşoğlu, "En son seçimde, 'Sen Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyorsun' diye listeye koymadı, hem de bunu koymayan sosyal demokrat parti." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Almanya'nın demokraside, insan hak ve hukuklarında, düşünce özgürlüğünde geldiği noktaya bakın. Referandumda bunu gördük, 'evet' diyenlere engel, 'hayır' diyenlere kucak aç. 'Hayır' için çalışanlara yer ver, Ermeni soykırımını tanıyanlara yer ver ama Mustafa Erkan gibi 'Ben ülkemi milletimi satmam, Alman vatandaşı olsam da Türk olduğumu unutmadım, Türkiye ile gurur duyuyorum' diyen isanları da hemen kıyma makinesine at, dışla ama biz kardeşimizi yalnız bırakmadık, şimdi benim özel danışmanımdır beraber çalışacağız."

"DAHA ÇOK GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM"

Türk milletine saygı duymayı herkesin öğrenceğine işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İçeride hainler yok mu? Var. PKK'nın güdümünde olan siyasetçiler var. Siz sanmayın sadece HDP, PKK'nın güdümünde. Bugün CHP'nin içinde PKK'ya destek veren, sempati duyan siyasetçiler var. Bugün CHP içinde DHKP-C'li milletvekilleri var, ön seçimle girdiler. Siz bunlara ülkeyi teslim eder misiniz? Ülkenin eğitimini bunlara verir misiniz? Ülkenin dış politikasını, ekonomisini bunlara teslim eder misiniz? İşte HDP'li belediyeler verilen paraları Kandil'e gönderdiler. O yüzden bu ülkenin başka şansı yok, daha çok güçlü olmamız lazım. Bizimle beraber Türkiye'yi seven milliyetçi olan herkesle biz iş birliği de ittifak da yaparız. Bizim kriterimiz budur, vatanını milletini seven insanlar."

Vatan, millet sevgisinde ideolojisinin, sağı solu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, o yüzden vatanını milletini seven insanlarla yollarına devam edeceklerine vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün kullandığı, FETÖ'ye hizmet eden siyasi partilerin bu memlekete vereceği bir şey olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün nasıl Amerika'da birçok kurum FETÖ'nün yönlendirmesiyle hareket ediyorsa, New York'taki dava dahil bugün CHP de yine bazı partiler de FETÖ'nün güdümündedir. Bunu bilerek söylüyoruz, o sebeple gerçekleri herkese anlatalım. Alanya'da da vatanın milletini seven CHP'lileri biliyorum. Onlara da diyorum ki Türk halkı adına, FETÖ'nün güdümünde olan PKK'ya sempati duyan insanların peşinde koşmayın kardeşim. Vatan sevgisinin ideolojisi olması olmaz, işte ne kadar çok çalışmamız, ne kadar güçlü olmamız lazım bunları görelim."