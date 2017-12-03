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Belediyesi 224 yıllık namazgah çeşmeyi yıktı

Giriş Tarihi: 3.12.2017 15:52 Güncelleme Tarihi: 3.12.2017 15:56
Kadıköy Belediyesi 224 yıllık namazgah çeşmeyi yıktı

Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde yer alan Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi yıkıldı. "Namazgâh" olarak bilinen 224 yılllık çeşmenin aslına uygun olarak yapılacağı söylenmiş.

3. Selim'in hizmetkarlarından Ladikli Ahmet Ağa tarafından 1793'te yaptırılan 'deki, Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi yıkıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

224 yıllık çeşmenin yıkılmasından rahatsız olan vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Çeşmenin aslına uygun yapılacağını söyleyen belediye yetkililerinden şikayetçi olan vatandaşlar, "Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi'ni nasıl ve neden yıktınız?" diye sordu.

Belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Çeşmenin hemen arkasında yer alan kıble taşından bölgenin eskiden bir açık hava mescidi olarak kullanıldığı anlaşılıyor.

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Kadıköy Belediyesi 224 yıllık namazgah çeşmeyi yıktı
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