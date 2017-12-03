Kadıköy Belediyesi 224 yıllık namazgah çeşmeyi yıktı

3. Selim'in hizmetkarlarından Ladikli Ahmet Ağa tarafından 1793'te yaptırılan Kadıköy'deki, Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi yıkıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

224 yıllık çeşmenin yıkılmasından rahatsız olan vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Çeşmenin aslına uygun yapılacağını söyleyen belediye yetkililerinden şikayetçi olan vatandaşlar, "Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi'ni nasıl ve neden yıktınız?" diye sordu.

Belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Çeşmenin hemen arkasında yer alan kıble taşından bölgenin eskiden bir açık hava mescidi olarak kullanıldığı anlaşılıyor.