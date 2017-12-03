Naim Süleymanoğlu'nun kayıp kızı bulundu

Süleymanoğlu'nun kızının bulunduğunu ifade eden Sarıkaya, "Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim" diye belirtti.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Naomi Sekai Süleymanoğlu, dün annesiyle birlikte ziyaret ettiği Türkiye'nin Tokyo Sefareti'nde, Büyükelçi Mercan'ın ikram ettiği baklavayı yedikten sonra Türk bayrağı önünde poz veriyordu.

Babasının yolundan gitmiş, spor akademisinde okumuştu.

Çalıştığı şirketten izinleri aldıktan sonra Türkiye'ye gelip amcaları ve kardeşleriyle tanışmak istediğini belirtti.

Fotoğrafından bir kare rica ettim, annesi, 'Şimdilik kimse tanımasın, gelince fotoğrafımızı çekersiniz' dedi.

Amcalarını, kız kardeşlerini; annesinin bugün dahi yardımını anımsadığı Zeki Türkeş ve eşinin de aralarında bulunduğu baba dostlarını görmek için sabırsızlanıyordu.

Bir de 'Annem çok söz etti; amcam Muharrem'i, kızı kuzenim Elif'i çok merak ediyorum.

Elif de orada olacak mı?' diyordu... Elif Süleymanoğlu ise İngiltere'den 'Kesin gelirim' mesajını yolluyordu.

Bu süreçte büyük emeği geçen Büyükelçi Mercan ile dün son konuşmamızda ikimiz de aynı cümleyi kurunca gülmeye başladık...

Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim..."

"KARİYERİM BOYUNCA NAİM'İN BENİ GEÇMESİNİ İZLEDİM"