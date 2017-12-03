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'nun kayıp kızı bulundu

Giriş Tarihi: 3.12.2017 13:01 Güncelleme Tarihi: 3.12.2017 13:31
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp kızı bulundu

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya geçen hafta 'nun ailesinin, efsane haltercinin sır kızını bulmak için yardım istediğini yazmıştı. Sarıkaya bugünkü yazısında müjdeli haberi duyurdu.

Süleymanoğlu'nun kızının bulunduğunu ifade eden Sarıkaya, "Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim" diye belirtti.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Naomi Sekai Süleymanoğlu, dün annesiyle birlikte ziyaret ettiği 'nin Tokyo Sefareti'nde, 'ın ikram ettiği baklavayı yedikten sonra Türk bayrağı önünde poz veriyordu.

Babasının yolundan gitmiş, spor akademisinde okumuştu.

Çalıştığı şirketten izinleri aldıktan sonra Türkiye'ye gelip amcaları ve kardeşleriyle tanışmak istediğini belirtti.

Fotoğrafından bir kare rica ettim, annesi, 'Şimdilik kimse tanımasın, gelince fotoğrafımızı çekersiniz' dedi.

Amcalarını, kız kardeşlerini; annesinin bugün dahi yardımını anımsadığı Zeki Türkeş ve eşinin de aralarında bulunduğu baba dostlarını görmek için sabırsızlanıyordu.

Bir de 'Annem çok söz etti; amcam Muharrem'i, kızı kuzenim Elif'i çok merak ediyorum.

Elif de orada olacak mı?' diyordu... Elif Süleymanoğlu ise 'den 'Kesin gelirim' mesajını yolluyordu.

Bu süreçte büyük emeği geçen Büyükelçi Mercan ile dün son konuşmamızda ikimiz de aynı cümleyi kurunca gülmeye başladık...

Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim..."

"KARİYERİM BOYUNCA NAİM'İN BENİ GEÇMESİNİ İZLEDİM"
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Naim Süleymanoğlu'nun kayıp kızı bulundu
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