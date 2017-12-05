Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de para transferi konusunda herhangi bir sınırlama söz konusu olmamıştır. Bundan sonra da sınırlama söz konusu olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın herhangi bir talimatı olmamıştır. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi pekçok terör örgütü Türkiye'ye karşı eylem yaptığı gibi Türkiye'den elde ettikleri gelirleri kullanmakta. Terörü finanse edenlerle ilgili bir hassasiyet vardır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ASILSIZ İDDİALARI

Bozdağ, konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiaları ile ilgili konuştu. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu canlı yayında asılsız bir iddiada bulundu. Sonrada çıkardı elindeki kağıtları ispat olarak gösterdi. Bildiğiniz gibi bu iddiaların ardından Cumhurbaşkanımız çok net bir şey söyledi: Böyle bir şey söz konusu değil. İspatlarsanız ben Cumhurbaşkanlığını bırakırım ispat edemezsen sen CHP'nin genel başkanlığından ayrılman lazım" dedi.

Başbakan Yardımcısı konuşmasına şöyle devam etti:

"BU KAĞIT PARÇALARI İNCELENDİĞİNDE SİZİN MÜFTERİLİĞİNİZ İSPATLANMIŞ OLDU"

Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiaları üzerine avukatlar açıklama yaptı. Gösterilen kağıt parçalarının sahte olduğu söylendi. Lütfen yargıya ver, medyaya dağıt dendi. Ama o medyaya dağıtmadığı gibi yargıya da vermedi. Başsavcılık sıkıştırınca medyaya dağıttı. Peki bu kağıt parçaları incelendiğinde ortaya ne çıktı? Aslında Kılıçdaroğlu, İş Bankası'nın kapısından içeri girip herhangi bir görevliye o kağıtları gösterseydi bu rezilliği yaşamazdı. Bu belgeler Kılıçdaroğlu'nun müfteriliğini ispatlamış oldu. Kılıçdaroğlu, dünyada örneğine rastlanır mı bilmem ama dünyadaki tek siyasi lider olmuştur. Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgeler onun yalancı olduğunu ispat etmiştir. Şimdi söyler misiniz, alçak, müfteri, yalancı kim? Onurlu bir insan gibi Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra yapması gereken istifa etmesidir. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyeceğini bilerek onu istifaya davet ediyorum. Kaset operasyonunu yapan FETÖ ve onlarla işbirliği içerisinde olan baronlar ve karanlık güçler, Kılıçdaroğlu'nun son kullanma tarihinin dolduğuna karar vermiş durumdalar. Bu malzemeyle daha fazla bir fayda elde edemeyeceğini gördükleri için Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir rezillikten öbür rezilliğe iterek toplum içine çıkamaz hale getirmek istiyorlar. Yarın da başka belgeler açıklayacağını söylüyor. Yarın ne açıklayacak merak ediyorum, yine ne yalancılığını ortaya koyacak. Elinde patlayan Man adası yalanını unutturmak için başka bir yalan ortaya atacaktır. Yalan üzerine kurulan siyasetin kimseye faydası yoktur. Yarın CHP'yi nasıl bir kez daha rezil bir duruma düşüreceğini yarın hep birlikte göreceğiz.

AFRİN OPERASYONU

Bölgede yaşanan her hadise Türkiye ile ilgilidir. Sınırlarımızdan Türkiye'ye gelecek olumsuzluklar, oluşturulabilecek bir terör koridoru... gibi. YPG ve PYD bir terör örgütüdür. Bu teröristlerin bölgede olduğunu biliyoruz. Türkiye oradan gelen saldırılara her zaman karşılık verecektir. Fırat Kalkanı, İdlib ve diğer tüm adımlarımız bu terör örgütlerine izin vermeyeceğimizin bir kanıtıdır. Afrin'e dönük bir adım atılması yaşanacak gelişmelere istinaden olacaktır. Türkiye kendi hukukunu korumak için gereğini yapmakta tereddüt etmeyecektir.