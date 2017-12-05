  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Başkentte kaçak silah operasyonu

Başkentte kaçak silah operasyonu

Giriş Tarihi: 5.12.2017 11:55 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 11:56
Başkentte kaçak silah operasyonu

'da ları piyasaya sürdükleri tespit edilen 16 kişilik suç şebekesi üyelerinden 12'si yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan elde edilen faturasız ve ları, 'da satmaya çalışan bir suç şebekesini takibe aldı.

Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında bir tır parkının da bulunduğu çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, park içerisindeki tırlar tek tek kontrol edildi.

Mehmet P'nin elebaşı olduğu belirlenen suç şebekesi üyelerinden 12'si gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 21 değişik çapta ruhsatsız tabanca, 528 fişek ile 49 av tüfeği ve 21 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte kaçak silah operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN