Genelkurmay 'çatı' davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.

PARTİGÖÇ MESAİYE KALMAK İSTEMİŞ

Sanık Hasan Hüseyin Sarıtarla, 2013'ten itibaren Genelkurmay Başkanlığında eski Personel Plan Yo¨netim Daire Bas¸kanı Tugˆgeneral Mehmet Partigöç'ün emir astsubayı olarak görev yaptığını beyan etti. Sarıtarla, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz saat 16.00'da Partigöç'ün kendisini yanına çağırdığını, akşam Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı olacağını söyleyerek, mesaiye kalmasını istediğini öne sürdü.

"TATBİKAT OLUYOR"

Bir süre sonra kışla içinden silah sesleri geldiğini, bunun üzerine darbecilerce derdest edilen Mahmut Satun ile Partigöç arasında konuşma geçtiğini, Partigöç'ün "tatbikat oluyor" dediğini aktaran Sarıtarla, silah seslerinin kesilmesinden sonra olay yerine gittiğinde Bülent Aydın'ın vurulmuş olarak yerde yattığını gördüğünü anlattı.

Daha sonra Partigöç'ün kendi odasına gittiğini dile getiren sanık Sarıtarla, saat 00.00'dan sonra izin alarak Genelkurmay'dan çıkmak istediğini ancak dışarıda toplanan vatandaşlardan ötürü geri döndüğünü savundu.

Olay akşamı, konusu suç teşkil eden hiçbir eyleme katılmadığını ileri süren Sarıtarla, "Gece boyunca emir astsubayı olarak Partigöç'ün emirlerine uymaktan başka bir şey yapmadım. Görevim gereği, Partigöç telefonla konuşurken duymayacak şekilde geride beklerim. Bu yüzden o gece kimlerle konuştu bilmiyorum. Telefon bendeyken arayanları da kendisine bildiririm. Bana verdiği emirler esas ve şekil biçiminden hukuka aykırı değildir." ifadelerini kullanarak beraat talebinde bulundu.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA DARBECİLERİN İSİMLERİNİ VERMİŞTİ, İNKAR ETTİ

Sarıtarla, soruşturma aşamasında verdiği, "Genelkurmay Başkanlığında darbeye karışanların Albay Orhan Yıkılkan, Albay Ramazan Gözel, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Yarbay Levent Türkkan, Yarbay Gökhan Eski, Albay Cengiz Doğan, Albay Muharrem Köse, Yarbay Muzaffer Çoban, Albay Cemil Turhan, Albay Doğan, Genelkurmay Başkanının iki emir astsubayı." şeklindeki beyanlarını kabul etmediğini belirterek, mahkemede verdiği ifadelerinin kabul edilmesini istedi.

CEP TELEFONUNDAN FETÖ'NÜN YAYIN ORGANI SİTEYE GİRMİŞ

Beyanların ardından mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık Sarıtarla'nın cep telefonunda yapılan incelemede, FETÖ'nün yayın organı olan "herkul" isimli internet sitesine girdiğinin tespit edildiği belirtti. Sanık Sarıtarla, bu hususun doğru olmadığını öne sürerek tespiti kabul etmediğini söyledi.

İDDİANAMEDE SARITARLA İÇİN NE DENİYOR?

İddianamede, darbecilerin sözde "sıkıyönetim mesajı"nın altında "müsaade eden" olarak imzası bulunan eski Tuğgeneral Partigöç'ün emir astsubayı sanık Sarıtarla hakkında, "Darbe emirlerini içeren mesajları imzalayan, FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer alan Mehmet Partigöç'ün yanından ayrılmadan eylemlerini gerçekleştirdigˆi." değerlendirmesi yer alıyor.