Son dakika: Kediye işkence yapan ere 12 gün oda hapsi verildi
Son dakika: Kediye işkence yapan ere 12 gün oda hapsi verildi
Giriş Tarihi: 5.12.2017 17:40Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 17:45
Erzincan'da, orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp, yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner Hepşen'e, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu kapsamında 12 gün hizmetten men ve oda hapsi cezası verildi. Bugün itibarıyla askerlik görevi sona eren Hepşen, 12 günlük hizmetten men cezasının yanı sıra günde 2 defa kolluk kuvvetlerine imza verecek.