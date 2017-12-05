  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Son dakika: Kediye işkence yapan ere 12 gün oda hapsi verildi

Son dakika: Kediye işkence yapan ere 12 gün oda hapsi verildi

Giriş Tarihi: 5.12.2017 17:40 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 17:45

'da, orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp, yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner Hepşen'e, Türk Silahlı Kuvvetleri () Disiplin Kanunu kapsamında 12 gün hizmetten men ve oda hapsi cezası verildi. Bugün itibarıyla askerlik görevi sona eren Hepşen, 12 günlük hizmetten men cezasının yanı sıra günde 2 defa kolluk kuvvetlerine imza verecek.

Ayrıntılar geliyor...

Kediye işkence yapan asker hakkında flaş karar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kediye işkence yapan ere 12 gün oda hapsi verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN