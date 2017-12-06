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ABD'den vatandaşlarına flaş uyarı

Giriş Tarihi: 6.12.2017 21:43 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 21:53
ABD'den vatandaşlarına flaş uyarı

ABD , tüm diplomatik misyonlarına telgraf gönderdi. 20 Aralık'a kadar ve 'ya zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısı yaptı.

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ABD'den vatandaşlarına flaş uyarı
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