ABD'nin Kudüs planına tepkiler

Ellison, ABD basınına yaptığı açıklamada Trump'a tepki gösterdi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Minnesota Temsilcisi olan Ellison, Trump'ı uyararak, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımlamak berbat bir trajedidir. Biz ülke olarak uzun zamandan beri İsrail ve Filistin arasında iki ülkeli çözüm yollarını arıyoruz fakat Trump bunun aksine bir politika izliyor. Bu gerçekten berbat bir trajedi." diye konuştu.

"HER ŞEYİ ALT ÜST EDER"

Bu sürecin İsrail ve Filistin arasında diplomatik yollarla çözüme kavuşması gerektiğine dikkat çeken Ellison, "Tek tarafın menfaatine olacak bir karar gerçekten her şeyi alt üst ediyor ve sorunun çözümünden bizi uzaklaştırıyor. Bu diplomasiden hızlı bir şekilde uzaklaşmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Seçim sürecinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump'ın bugün açıklamasında bu yönde kararını açıklayabileceği ifade ediliyor. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmamıştı.