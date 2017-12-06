Başbakan Yıldırım Güney Kore'deki vatandaşlarla bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, "Kore için de Türkiye için de iki önemli şey var; biri vefa duygusu, ikincisi de aile bağlarının güçlü olmasıdır. Bu iki özellik Kore'yi Türkiye ile daha da yakınlaştırıyor" dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yeni binasının açılış töreninin ardından elçilikte Güney Kore'deki vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Yıldırım, dost ülke Kore'de bulunmaktan ve Seul Büyükelçiliğinin yeni çalışma binasının açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'den binlerce kilometre uzakta yaşayan, eğitim gören vatandaşların, iki ülke arasında dostluk köprüsü oluşturduğunu söyleyen Yıldırım, "Bunu bugün büyükelçiliğimizin açılışı vesilesiyle ayrıca görmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

"BU İKİ ÖZELLİK İKİ ÜLKEYİ DAHA DA YAKINLAŞTIRIYOR"

Güney Kore ile Türkiye arasında geçmişten gelen köklü bir ilişki bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "1950-1953 arasındaki Kore Savaşı ile başlayan bu yakınlaşma, dostluğumuz adeta kan kardeşliğine dönüşmüştür. Kore'ye ayak bastığımız ilk andan itibaren şahsıma, bakan arkadaşlarımıza, milletvekillerimize ve heyetimize gösterilen sıcak ilgi ve ev sahipliği hakikaten bizi ziyadesiyle mutlu etti. Aslında kültürümüz benzer, dillerimiz ortak köke sahip, geleneklerimiz benzer. Kore için de Türkiye için de iki önemli şey var; biri vefa duygusu, ikincisi de aile bağlarının güçlü olmasıdır. Bu iki özellik Kore'yi Türkiye ile daha da yakınlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Güney Kore halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesine destek verdiğini, ülkeye 20 binin üzerinde asker gönderdiğini hatırlatan Yıldırım, 700'ün üzerinde şehit verildiğini ve binlerce gazi bulunduğunu belirtti.

"BİZ ONLARI KORE'YE EMANET ETTİK"

Geçmişin, ilerleyen zamanda iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığına dikkat çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Aramızda Kore Savaşı'nı tugayıyla birebir yaşamış olan Paik Sang-gi'nin ve Ankara Okulu mezunlarının da bulunması bizim için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Kore hükümeti ve halkının, askerlerimizin fedakarlığını unutmadığını, her vesilede şehitlerimizin hatıralarını canlı tuttuğunu görmekten de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Kore toprakları, şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olmaya devam ediyor. Biz onları Kore'ye emanet ettik ve dün arkadaşlarımızla Kore'ye gelişimizde şehitliğimize uğradık, onların ruhları için dua ettik hatta bir şehidimizin evladı da bizimle geldi. Orada ziyareti birlikte gerçekleştirdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek sene içinde Güney Kore'yi ziyaret edeceğini, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon'un da Türkiye'ye geleceğini bildiren Yıldırım, üst düzey ziyaretlerin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

"İNŞALLAH KISA SÜRE İÇİNDE KORE'DE DE VİZYONA GİRER"

Güney Kore ziyareti öncesinde Ankara'da "Ayla" filmini Kore gazileri ve Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo ile izlediğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye-Kore ilişkilerini en iyi şekilde anlatan bir film. Film, savaşın zor yıllarında öksüz ve yetim kalan Seul isminde bir kız çocuğunun nasıl Türk askeri tarafından sahiplenildiğini, aralarında kurulan o sevgi bağının gittikçe baba-evlat ilişkisine döndüğünü çok güzel bir şekilde anlatıyor. Film daha şimdiden Türkiye'de izlenme rekoru kırdı, 3-4 milyon insan filmi izleme fırsatı buldu. İnşallah kısa süre içinde Kore'de de vizyona girer ve burada da Türkiye-Kore dostluğunu en açık şekilde tekrar bizlere yaşatmış olur. Filmin en önemli özelliğinden biri, filmin kahramanlarının, oyuncuların gerçek olması. Gerek Türk astsubayı Süleyman Dilbirliği gerekse Ayla, gerçek şahsiyetler. Onlar, aradan geçen 50 yıl sonra buluştular, hasret giderdiler. Süleyman Astsubay biraz rahatsız, yoğun tedavi görüyor. Allah şifa versin."

Yıldırım, iki gün süren yoğun programın sonunda Büyükelçiliğin açılışını gerçekleştirdiklerini, vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

"GENÇLER, İKİ ÜLKENİN İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRECEKLER"

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Hakan Arslan Okçal'ın Güney Kore'deki görevini tamamladığını ve yurda döneceğini belirten Yıldırım, Büyükelçi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Seul Büyükelçiliğine yeni atanan Büyükelçi Ersin Erçin'in de yeni yıldan itibaren görevi devralacağını hatırlatan Yıldırım, kendisinin gelecek dönemde Kore-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için gayret edeceğini dile getirdi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinde de bayrak değişimi yaşandığını söyleyen Yıldırım, "Mevcut büyükelçi gidiyor, yeni bir arkadaş önümüzdeki ay göreve başlamış olacak. Böylece yeni büyükelçilerimizle ilişkilerimizin daha da ileri taşınması için gerekli gayreti göstereceğiz. Gerek Kore'nin gerekse Türkiye'nin geleceği olan gençler, Kore ile Türkiye arasındaki bu özel ilişkiyi daha da geliştirecekler, daha da ileri bir seviyeye taşıyacaklardır." şeklinde konuştu.

"KAHRAMAN MEHMETÇİKLERLE BERABER SAVAŞA GİRDİM"

Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin tercümanlığını yapan Paik Sang-gi de programdaki konuşmasında, "Kore Savaşı sırasında Kore'deki kahraman Mehmetçiklerle beraber savaşa girdim. Savaşa katılan biri, bir numaralı Türk dostu olarak bugün büyük Türkiye devletinin Sayın Başbakan'ı ve bakanların huzurunda bu güzel Türk milletine yakışan Kore Büyükelçiliğinin açılış töreninde bulunmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum." dedi.

Paik, "Bu güzel binayı inşa etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Büyükelçimiz Hakan Arslan Okçal'a teşekkür ediyorum. Yeni gelen Sayın Büyükelçimizin de iki dost ülke arasındaki ilişkileri daha güçlendireceğine içtenlikle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Kore gazisi Paik'in sözleri üzerine, "Çok güzel konuştunuz, Türkçeniz de çok güzel, tebrik ediyoruz." dedi.

"GÜNEY KORE'DE OKUL AÇMA PLANIMIZ VAR"

Güney Kore'de 6 yıldır yaşadığını ve eşinin Güney Koreli olduğunu söyleyen bir vatandaşın Türk okulu talebi üzerine Yıldırım, "Burada Maarif Vakfımızın çalışmaları var. İnşallah bu çalışmalar sonuçlanınca burada okul açma planımız var. Bu gerçekleşecek. Bunu bilmenizi istiyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım daha sonra programa katılan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.