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Hakime 'tan 6 yıl 3 ay hapis

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 17:29 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 17:30
Hakime ByLock'tan 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da, /PDY soruşturması kapsamında kullandığı tespit edilen ve tutuklanan eski hakimi yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vergi Mahkemesi hakimi olarak görev yaparken /PDY soruşturması kapsamında 20 Temmuz'da tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Muhammet İ.Y.'nin yargılanması sona erdi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan kullandığı tespit edilen Muhammet İ.Y., duruşmaya tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezavinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Muhammet İ.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

TAHLİYE EDİLDİ!

Mahkeme heyeti Muhammet İ.Y.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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Hakime ByLock'tan 6 yıl 3 ay hapis
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