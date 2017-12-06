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Kumpasın belgesi davaya giriyor

Giriş Tarihi: 5.12.2017 19:18 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 01:44
Kumpasın belgesi davaya giriyor

Sarraf’ın cezaevindeyken dayısı ile yaptığı telefon görüşmesinde "yalan söylemezsem beni bırakmayacaklar” dediğine dair ses kaydı davaya giriyor. Atilla'nın avukatları tarafından yazılan ve Sarraf’ı cezasını hafifletmek için ifade 'uydurmakla' itham eden mektup kamuoyunun erişimine açılacağı belirtildi.

Mehmet Atilla'nın sanık 'ın tanık olduğu 'deki yargı tiyatrosunu çökertecek itiraf dün gelmişti. Davanın beşinci gününde ise önemli bir gelişme daha yaşandı.

DAVAYI ÇÖKERTECEK MEKTUP KAMUOYUNUN ERİŞİMİNE AÇILACAK
Kumpas davasını takip eden ABD'li gazeteci Pete Brush'a göre, yargıç Berman, ABD'nin Sarraf'ın güvenilirliğine zarar verebilecek dökümanları Mehmet Hakan Atilla cephesiyle paylaşma konusunda süreci 'yavaşlatarak' Atilla cephesinin haklarına zarar vermediğini savundu.

ABD'li gazeteci Brush, yargıç Berman'ın Atilla'nın avukatları tarafından yazılan ve Sarraf'ı cezasını hafifletmek için ifade 'uydurmakla' itham eden mektubun kamuoyunun erişimine açılacağını söylediğini iddia etti.

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