Kumpasın belgesi davaya giriyor

Mehmet Atilla'nın sanık Rıza Sarraf'ın tanık olduğu ABD'deki yargı tiyatrosunu çökertecek itiraf dün gelmişti. Davanın beşinci gününde ise önemli bir gelişme daha yaşandı.



DAVAYI ÇÖKERTECEK MEKTUP KAMUOYUNUN ERİŞİMİNE AÇILACAK

Kumpas davasını takip eden ABD'li gazeteci Pete Brush'a göre, yargıç Berman, ABD'nin Sarraf'ın güvenilirliğine zarar verebilecek dökümanları Mehmet Hakan Atilla cephesiyle paylaşma konusunda süreci 'yavaşlatarak' Atilla cephesinin haklarına zarar vermediğini savundu.

ABD'li gazeteci Brush, yargıç Berman'ın Atilla'nın avukatları tarafından yazılan ve Sarraf'ı cezasını hafifletmek için ifade 'uydurmakla' itham eden mektubun kamuoyunun erişimine açılacağını söylediğini iddia etti.

