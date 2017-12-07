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'da terör operasyonu

Giriş Tarihi: 7.12.2017 06:49 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 06:50
Adana'da terör operasyonu

'da, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde şüphelilerin bulunduğu 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 'deki çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve onlara mühimmat temin ettiği öne sürülen ikisi çocuk 12 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, soruşturma kapsamında aranan diğer 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Adana'da terör operasyonu
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