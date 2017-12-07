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Mahkemeden kararı

Giriş Tarihi: 7.12.2017 18:27
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eş Genel Başkanı 'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 14 şubat 2018 tarihine ertelendi .
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Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
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