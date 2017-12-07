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Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
Mahkemeden
Selahattin Demirtaş
kararı
Giriş Tarihi: 7.12.2017
18:27
Ankara
19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan
Selahattin Demirtaş
'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Ankara
19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan
HDP
Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş
'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 14 şubat 2018 tarihine ertelendi .
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