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Süryani derneklerinden ABD'nin '' kararına tepki

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 16:27 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 16:50
Süryani derneklerinden ABD'nin 'Kudüs' kararına tepki

'in Midyat ilçesinde yaşayan Süryanileri temsil eden dernekler, ABD Başkanı Donald ’ın, ’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına tepki gösterdi. Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker, "'da zaten yangın var. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, çoğu yerde savaş var. İnsanlar öldürülüyor. Bu karar, bu ateşi daha da büyütebilir" dedi.

Merkezi Midyat'ta bulunan Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Türker, ABD Başkanı 'ın, 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına tepki göstererek, Kudüs'ün, 3 semavi din için kutsal bir şehir olduğunu söyledi.

ABD'nin aldığı kararla 'daki ateşi yükselteceğini savunan Evgil, "Kudüs, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için önemli bir yerdir. Bunların içinde halkı için de çok önemli bir yerdir. 60-70 yıldır Filistinlilerin bir mücadelesi var. Tabi, bu Filistinlilerin içinde Hristiyanlar da var. Çoğunluğu Müslüman'dır; ama Filistinli Hristiyanlar da var. O insanlar için önemli bir yerdir Kudüs. ABD Başkanı'nın aldığı karar, bana göre yanlış bir şeydir. Ortadoğu'da zaten yangın var. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, çoğu yerde savaş var. İnsanlar, öldürülüyor. Bu karar, bu ateşi daha da büyütebilir" diye konuştu.

BU KARAR BARIŞ GETİRMEZ

?Midyat Süryani Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ayhan Gürkan ise ABD'nin 'Kudüs' kararının Ortadoğu'ya barış getirmeyeceğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Kudüs, dünya mirası bir yerdir, dünya kültür mirasıdır. Tüm dinlerin buluştuğu uç noktalardan bir yerdir. Bu karar, on yıllardır zulüm gören Filistin halkının acılarını dindirmekten çok acı üstüne acı kattı. Maalesef Ortadoğu'ya, Filistin'e, İsrail'e ve Ortadoğu'da yaşayan halklara iyi bir haber değildi. Kötü bir haberdi, üzücü bir haberdi. Trump'ın kararının, dünyaya barış ve kardeşlik getirmeyeceği kesindir ve bunu kınıyoruz. Bir an önce bu karardan vazgeçmesini, dönmesini istiyoruz, bekliyoruz."

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Süryani derneklerinden ABD'nin 'Kudüs' kararına tepki
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