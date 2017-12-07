Süryani derneklerinden ABD'nin 'Kudüs' kararına tepki

Merkezi Midyat'ta bulunan Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Türker, ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına tepki göstererek, Kudüs'ün, 3 semavi din için kutsal bir şehir olduğunu söyledi.

ABD'nin aldığı kararla Ortadoğu'daki ateşi yükselteceğini savunan Evgil, "Kudüs, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için önemli bir yerdir. Bunların içinde Filistin halkı için de çok önemli bir yerdir. 60-70 yıldır Filistinlilerin bir mücadelesi var. Tabi, bu Filistinlilerin içinde Hristiyanlar da var. Çoğunluğu Müslüman'dır; ama Filistinli Hristiyanlar da var. O insanlar için önemli bir yerdir Kudüs. ABD Başkanı'nın aldığı karar, bana göre yanlış bir şeydir. Ortadoğu'da zaten yangın var. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, çoğu yerde savaş var. İnsanlar, öldürülüyor. Bu karar, bu ateşi daha da büyütebilir" diye konuştu.

BU KARAR BARIŞ GETİRMEZ

?Midyat Süryani Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ayhan Gürkan ise ABD'nin 'Kudüs' kararının Ortadoğu'ya barış getirmeyeceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kudüs, dünya mirası bir yerdir, dünya kültür mirasıdır. Tüm dinlerin buluştuğu uç noktalardan bir yerdir. Bu karar, on yıllardır zulüm gören Filistin halkının acılarını dindirmekten çok acı üstüne acı kattı. Maalesef Ortadoğu'ya, Filistin'e, İsrail'e ve Ortadoğu'da yaşayan halklara iyi bir haber değildi. Kötü bir haberdi, üzücü bir haberdi. Trump'ın kararının, dünyaya barış ve kardeşlik getirmeyeceği kesindir ve bunu kınıyoruz. Bir an önce bu karardan vazgeçmesini, dönmesini istiyoruz, bekliyoruz."