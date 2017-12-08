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Ankara’da flaş görev değişikliği

Giriş Tarihi: 8.12.2017 22:14 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 22:48
Ankara’da flaş görev değişikliği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ile görüşerek belediyedeki 250 üst düzey bürokratın listesini sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Büyükşehir Belediyesi'ndeki beklenen görevden almalar başladı. Başkan Tuna akşam saatlerinde iki daire başkanlığında değişikliğe gitti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan'ın yerine göreve Sincan Belediyesi'nden İhsan Yılmaz getirilirken Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ömer Öksüz'ün yerine ise yine Sincan Belediyesi'nden Ali Osman Kesikbaş atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 saat brifing

'in istifasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Mustafa Tuna ilk olarak belediyedeki bürokratların istifasını istemişti.

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Ankara’da flaş görev değişikliği
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