Ankara’da flaş görev değişikliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Büyükşehir Belediyesi'ndeki beklenen görevden almalar başladı. Başkan Tuna akşam saatlerinde iki daire başkanlığında değişikliğe gitti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan'ın yerine göreve Sincan Belediyesi'nden İhsan Yılmaz getirilirken Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ömer Öksüz'ün yerine ise yine Sincan Belediyesi'nden Ali Osman Kesikbaş atandı.

Melih Gökçek'in istifasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Mustafa Tuna ilk olarak belediyedeki bürokratların istifasını istemişti.