Kritik operasyonda 65 asker itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TSK'da FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen çok kritik öneme sahip bir soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde 333'ü asker ve 27'si mahrem imam olmak üzere 360 şüphelinin adreslerine baskınlar düzenlemişti.

333 ŞÜPHELİNİN 216'SI MUVAZZAF ÇIKTI

333 şüpheli şahsın 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf asker olduğu, 7 sinin aktif, 13 ü ihraç edilmiş olmak üzere pilot oldukları bildirilmişti.

Gözaltına alınan 265 şüphelinin bir bölümünün emniyetteki işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmış şüphelilerden 155'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bu sabah saatlerinde emniyetteki sorguları tamamlanan 61 şüpheli daha İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bu şüphelilerden 36'sı sorguları ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

33 şüpheli ' Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması ile tutuklandı. 61 şüpheliden 25'i ise itirafçı oldu. Bu kişiler serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 188'i buldu.

Bu zamana kadar itirafçı sayısının ise 65 olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin İstanbul'daki bazı ankesörlü telefondan FETÖ imamları tarafından ardışık şekilde aranan asker kişilerden oldukları, örgütün toplantılarına katıldıkları ve imamlar ile irtibatları bulunduğu kaydedildi.