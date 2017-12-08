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Son dakika haberi: 'nün mahrem imamlarına operasyon! 32 asker hakkında flaş karar

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 11:28 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 11:33
Son dakika haberi: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! 32 asker hakkında flaş karar

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından /PDY'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından /PDY'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi
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Son dakika haberi: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! 32 asker hakkında flaş karar
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