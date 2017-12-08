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Son dakika haberi: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! 32 asker hakkında flaş karar
Son dakika haberi:
FETÖ
'nün mahrem imamlarına operasyon! 32 asker hakkında flaş karar
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017
11:28
Güncelleme Tarihi: 8.12.2017
11:33
Son dakika haberi...
Mersin
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
FETÖ
/PDY'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi.
Mersin
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
FETÖ
/PDY'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi
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