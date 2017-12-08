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'yi vurdu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 22:57 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 01:55
İsrail Gazze'yi vurdu

'in, abluka altındaki Şeridi'ne savaş uçağı ve tanklarla saldırı düzenlediği bildirildi.

ordusuna ait savaş uçağı ile tanklar, Şeridi'nde iki hedefi vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen üç roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu roketlerden ikisinin Gazze tarafına, ikisinin de İsrail'in güneyinde boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtildi.

Ordu açıklamasında "Gazze'den İsrail'e düzenlenen tüm roket saldırıları için Hamas'ı sorumlu tuttukları" kaydedildi.

İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

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İsrail Gazze'yi vurdu
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